Минздрав: смерти в Никольской больнице не связаны с подачей кислорода

В подмосковном минздраве прокомментировали сообщения о смерти пациентов с COVID-19 в Никольской больницы Одинцовского района. В ведомстве отметили, что летальные исходы не связаны с подачей кислорода.

Представители министерства уточнили, что речь идет о двоих, а не троих погибших.

"Двое пациентов скончались в Никольской больнице (…), где ранее произошел временный сбой в подаче кислорода, – сообщили в минздраве агентству "Интерфакс". – Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанной с подачей кислорода".

О том же ранее заявил главный врач больницы Владимир Гордеев.

"Спустя час после аварии у нас произошла смерть пациента. И еще спустя полчаса, это уже было 8 утра, скончалась еще одна пациентка", – сказал он. По словам врача, еще до сбоя эти пациенты находились в крайне тяжелом состоянии.

Представители ведомства уточнили, что все пациенты в стационаре сейчас находятся в безопасности под наблюдением врачей. В реанимационном отделении больницы в данный момент находятся 16 человек на искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось о смерти в больнице трех пациентов. На месте событий ведут проверку сотрудники правоохранительных органов.

В Следственном комитете тем временем сообщили, что по факту смерти пациентов возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству подмосковного следственного управления доложить об обстоятельствах гибели людей. Ход расследования уголовного дела он поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.