После смерти пациентов в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов в Никольской больнице Одинцовского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области доложить ему о проведенных следственных действиях.

Инцидент в Подмосковье произошел в среду утром, 10 февраля. Изначально сообщалось, что три пациента умерли из-за недостатка кислорода и неисправности аппарата искусственной вентиляции легких. Главврач Никольской больницы Владимир Гордеев обратил внимание на то, что скончались двое людей, а не трое.

Минздрав Подмосковья прокомментировал случившееся. Ведомство обращает внимание на то, что летальные исходы не связаны с подачей кислорода.