Врач-пульмонолог назвал наиболее опасные симптомы коронавируса

Из-за пандемии коронавируса пульсоксиметр стал одним из востребованных товаров в аптеках и нужной вещью в домашних аптечках. Прибор небесполезен в повседневном использовании, подтвердил эксперт программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Врач-пульмонолог Андрей Малявин в беседе с Сергеем Агапкиным и Михаилом Полицеймако рассказал, как работает пульсоксиметр, почему он может показывать неверные значения и как с его помощью не пропустить наиболее опасные симптомы коронавируса.

Главное в пульсоксиметре – маленький инфракрасный лазер. С его помощью по спектру отражения можно определить количество гемоглобина и оксигемоглобина в крови и вычислить уровень ее насыщенности кислородом. Прибор прост в использовании, но иногда показывает ложные низкие значения. Причины могут крыться в следующем:

холодный палец, на который надет пульсоксиметр;

лак на ногтях, мешающий измерению;

садящиеся батарейки в приборе.

Показатель выше 95% при измерении сатурации является нормой. Ситуационное снижение насыщения крови кислородом – например, после физических нагрузок или задержи дыхания – не является поводом для паники. Если же пульсоксиметр показывает результат в 92% и ниже – стоит обратиться к врачу.

Низкие значения при использовании прибора могут объясняться следующими проблемами: низкая проходимость дыхательных путей, обструктивное апноэ во сне, воспаление легочных альвеол, нарушение кровоснабжения. А также – коронавирус. У человека, болеющего COVID-19, могут образовываться в капиллярах микротромбы, из-за чего нарушается микроциркуляция крови и возникает дыхательная недостаточность. И пульсоксиметр поможет вовремя заметить опасное развитие болезни.

"Иногда нет прямой корреляции между поражением легких и дыхательной недостаточностью. Может быть небольшое поражение, но возникать дыхательная недостаточность. Это самый жизнеугрожающий симптом из всех. Не температура, не уровень интоксикации, не ватная голова. Это неприятные симптомы, но они не жизнеугрожающие. А вот одышка и снижение сатурации – это опасные для жизни симптомы", – объяснил врач.

В конце беседы ведущие и эксперт поделились методами профилактики низкого уровня сатурации крови. В их числе: ежедневные прогулки, дыхательная гимнастика, физическая активность и регулярные визиты к специалистам, чтобы вовремя выявить риск развития сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.