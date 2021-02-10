Полицейские спасли застрявшую на "Ниве" в поле семью пенсионеров

В Воронежской области инспекторы ДПС пришли на помощь замерзающим пенсионерам. Супруги решили сократить дорогу и поехали по полю, однако, через три километра автомобиль застрял в плотном снегу.

Пенсионеры застряли на трассе "Воронеж – Луганск – рабочий посёлок Хохольский", информирует ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Они решили сократить путь из областного центра в село Семидесятное через поле. Проехав несколько километров "Нива" застряла. Самостоятельно выехать из сугроба не удалось, и мужчина оправился пешком за помощью.

На ближайшем посту сотрудники ДПС отправились с мужчиной в поле. Им пришлось привлечь дополнительно проезжающий по дороге "УАЗ".

Ранее сообщалось, что полицейские спасли в сильный мороз молодую семью с двухлетним ребенком. Водитель иномарки следовал указаниям навигатора, и семья заблудилась.