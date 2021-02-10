Самара вспоминает погибших при пожаре в здании ГУВД в 1999 году

Самарская область вспоминает сегодня погибших в страшном пожаре, вспыхнувшем в здании Управления внутренних дел в феврале 1999-го года. Жертвами тогда стали 57 сотрудников правоохранительных органов, более двухсот человек были спасены, но получили тяжёлые травмы и ожоги.

Как напоминает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", огонь быстро охватил все здание, распространяясь по деревянным перекрытиям. Пожарные работали больше суток. В результате строение полностью сгорело. Теперь здесь мемориал, к которому горожане приходят почтить память погибших.

Алексей Левков, возглавлявший тогда УБЭП, покинул здание буквально за несколько минут до пожара. В сгоревшем здании погибли 9 его коллег.

- Люди надеялись, что смогут сами потушить возгорание, пытались спасти документы, вместо того, чтобы бросить все и бежать. Их чувство долга, преданность службе не позволили так поступить, – отметил заместитель председателя общественного совета при ГУ МВД России по области Алексей Левков.

Цветы к мемориалу сегодня возложили губернатор региона Дмитрий Азаров, начальник областного главка Александр Винников, коллеги погибших из МВД, а также их родственники и друзья.