В Москве задержаны члены организации "Свидетели Иеговы"

Организаторы и участники организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ) задержаны в Москве.

Об этом рассказала представитель Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следователи СКР вместе с полицейскими, росгвардейцами и сотрудниками ФСБ проводят обыски по 16 адресам места жительства задержанных в столице.

Иванова подчеркнула, что следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по статье "организация деятельности экстремистской организации", отметив, что с сентября 2017 года по настоящее время на севере столицы проходила подпольная деятельность "Свидетелей Иеговы".

Она заявила, что, в частности, на одной из квартир на улице Дыбенко последователи секты нелегально получали религиозную литературу, а организаторы проводили собрания со своими адептами по видеосвязи.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в его структуру местные религиозные организации экстремистскими и запретил деятельность на территории страны.