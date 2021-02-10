Думают, работал взрослый. В Саратове открылась выставка 8-летней художницы

В музее Чернышевского города Саратова открылась необычная выставка. Выяснилось, что автору представленных полотен всего 8 лет, сообщает ГТРК "Саратов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Юную художницу зовут Анастасия Кувшинова. Выяснилось, что начала рисовать девочка всего 2 года назад. Однако с самого начала занятий педагоги увидели в ней талантливого художника. Посетители выставки с трудом верят, что автору десятка работ столь мало лет: картины выглядят так, будто их писал взрослый.

Сейчас для пришедших в музей Чернышевского вывешены 37 работ второклассницы. Среди них есть пейзажи, натюрморты, картины с персонажами сказок и т.д. Сама Анастасия призналась, что любит писать яркими красками и придумывать необычные композиции. Часто героями полотен становятся кумиры девочки: так, на картинах присутствуют образы Чарли Чаплина.

Вдохновляют ребёнка и её любимые исполнители, в том числе Майкл Джексон и Фрэнк Синатра. Именно их она поёт во время написания очередной картины.

От мольберта Анастасию не оторвать, рассказали её близкие. Над одним полотном юная художница может трудиться по 6 часов в день без перерыва. И именно это, уверены преподаватели, и есть ключ к её успеху.

Девочка не пренебрегает и саморазвитием. Она частый гость выставок, увлекается изучением русского авангарда и импрессионизма. Да и сама Анастасия уже определилась с будущей профессией.