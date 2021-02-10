Спасать Украину от пандемии Запад будет по остаточному принципу

Спасение нации от пандемии коронавируса для нынешней власти на Украине – это всего лишь политическая история, контролируемая Госдепом США. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. Именно поэтому Зеленский, несмотря на мировое признание российской вакцины, продолжает настаивать на запрете ее применения в Незалежной, считает политик.

Г-н Кива подчеркнул, что на Украине за правительство страны в отношении получения вакцины выступают американские послы. Они однозначно декларировали, что Незалежная не будет покупать российскую вакцину ни при каких обстоятельствах. Для США – это геополитический вопрос. Ведь в противном случае разрушатся формировавшиеся годами шаблоны России как страны-агрессора. А против собственной стратегии Америка не пойдет.

По мнению депутата Рады, украинское правительство является марионеточным исполнителем воли своих хозяев, получивших в 2014 году контроль над страной.

Оценивая перспективы получения хотя бы какой-нибудь вакцины для борьбы с пандемией, г-н Кива в эфире программы "60 минут" сказал: "Для Европы Украина давно превратилась в страну третьего мира и получит вакцину по остаточному принципу".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность вакцинации украинцев российским препаратом "Спутник V". Он заявил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать​​​. По его словам, Киев будет закупать только безопасные препараты мировых производителей. Между тем международные исследования российской вакцины показали, что эффективность препарата составляет 91,6 %.