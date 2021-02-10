Спасать Украину от пандемии Запад будет по остаточному принципу

Спасение нации от пандемии коронавируса для нынешней власти на Украине – это всего лишь политическая история, контролируемая Госдепом США. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. Именно поэтому Зеленский, несмотря на мировое признание российской вакцины, продолжает настаивать на запрете ее применения в Незалежной, считает политик.
Г-н Кива подчеркнул, что на Украине за правительство страны в отношении получения вакцины выступают американские послы. Они однозначно декларировали, что Незалежная не будет покупать российскую вакцину ни при каких обстоятельствах. Для США – это геополитический вопрос. Ведь в противном случае разрушатся формировавшиеся годами шаблоны России как страны-агрессора. А против собственной стратегии Америка не пойдет.
По мнению депутата Рады, украинское правительство является марионеточным исполнителем воли своих хозяев, получивших в 2014 году контроль над страной.
Оценивая перспективы получения хотя бы какой-нибудь вакцины для борьбы с пандемией, г-н Кива в эфире программы "60 минут" сказал: "Для Европы Украина давно превратилась в страну третьего мира и получит вакцину по остаточному принципу".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность вакцинации украинцев российским препаратом "Спутник V". Он заявил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать. По его словам, Киев будет закупать только безопасные препараты мировых производителей. Между тем международные исследования российской вакцины показали, что эффективность препарата составляет 91,6 %.