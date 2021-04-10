Проблемы "сообщества пяти глаз": требуется волшебство

Президент Франции Эммануэль Макрон решил закрыть лучшее учебное заведение своей страны, которое сам же и окончил, Национальную школу администрации. По степени элитарности это, как МГУ, Петербургский университет или МГИМО. По профилю – Академия госслужбы. Но именно подчеркнуто: на курсе – всего по 100 человек.

Шарль де Голль – вот кто основал школу сразу после Второй мировой войны, по ходу которой выявилась несостоятельность былого французского служивого класса, а нужно было, чтобы кто-то правил умно.

Три президента – Макрон, а до него Франсуа Олланд и Жак Ширак – вот, кто, например, входит в число выпускников парижского вуза, ко вступительным экзаменам в который, конечно, чаще всего были готовы все больше дети министров, крупных бизнесменов и так далее.

Официально школу прикрывают, чтобы дать шанс пробиться наверх и рядовым людям. Но вообще-то тогда надо было школу не закрывать, а сохранять – просто изменить формулу вступительных экзаменов. Или, чтобы понравиться рядовым французам (чтобы переизбираться), Макрон готов принести в жертву даже такое? Или, может, дело в том, что элита на европейском континенте осознала, что больше не справляется и требуется уже полная перезагрузка? А ведь западный альянс сейчас действительно трясет.

Недавно самый экзотический, но очень примечательный сюжет в западном альянсе был связан с Гренландией, той самой, которая покоряет туристов своей первозданной красотой и самобытной культурой коренных эскимосов-инуитов, той самой, что хотел купить Трамп. Это самый большой в мире остров, расположенный у берегов Северной Америки, но принадлежащий европейской Дании (это ее автономия). И да-да, Гренландию у Дании хотел купить Трамп: сам заявил об этом в 2019 году. Словам Трампа датчане тогда возмутились и впервые внесли Гренландию в свой план национальной безопасности. Но вот история получила продолжение.

Итак, недавно гренландцы выбирали свой островной парламент. И больше всего голосов собрала партия "Народное сообщество" во главе с 34-летним лидером. Победил он под лозунгом запрета на разработку гренландского месторождения урана и редкоземельных элементов. Судя по всему, именно это месторождение (называется оно Kvanefjeld) и было одной из целей Трампа. Это лакомый кусок для производителей мобильных телефонов, мониторов, электромобилей, ветряных турбин, а еще и оружия.

Вопрос: те, кто против разработки этого месторождения, говорят так, потому что действительно беспокоятся об окружающей среде или потому что когда Гренландия не досталась США, все шансы начать разработку этого месторождения имела компания с китайским капиталом?

Как уточняют никакие не любители теорий заговора, а серьезные авторы портала ВВС, в начале этого года уже вышел аналитический доклад, согласно которому так называемое "сообщество пяти глаз" (Штаты, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия) должно обратить особое внимание на Гренландию, чтобы сократить свою зависимость от поставок соответствующих минералов китайцами. А геологическую карту Гренландии мы проверили: добывать там есть что.

То есть "петрушка" получается такая. Те же Америка и Британия, как мы уже выяснили, могут расходиться по вопросам типа Ирландии. Но когда дело доходит до стратегии (а в случае с Гренландией вопрос именно в ней, в стратегии), для, как было принято говорить раньше, "англосаксов" все складывается. А именно: американцы не смогли купить Гренландию, но теперь и китайцам месторождение не досталось. Только вот остановка работ на этом месторождении означает удар по интересам, по идее, никак не менее западной и натовской Дании.

Ей, Дании, Копенгагену, теперь, как в сказках Андерсена, требуется волшебство: придется увеличивать дотации гренландцам за счет каких-то других источников. Как мы уже сказали, западный мир оказался сейчас в очень необычной ситуации.

При этом, конечно, часть проблем, которые стоят перед Западом и Москвой, очень даже схожи. Например, в начале этого века был момент, когда Россия уступала только США по количеству приезжавших сюда трудовых мигрантов. Разница состояла в том, что в Штаты стремились выходцы из Центральной Америки, а сюда – из Центральной Азии.

В Штатах проблема никуда не делась: мы все видели репортажи последнего времени, когда гондурасцы, гватемальцы, сальвадорцы норовят проникнуть в США не так, так эдак, не мытьем, так катаньем. И дело не столько даже в том, что при Трампе на границе строили стену, а при Байдене объявили либерализацию (которая, впрочем, обернулась переполненными центрами для нелегалов). Важно то, что проблема никуда не делась даже в ковид. Точнее, наоборот: проблема усугубилась в ковид: обнищание жителей Центральной Америки еще больше подстегнуло их к тому, чтобы пытаться форсировать границу с США.