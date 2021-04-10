Жизнь превращается в триллер: популярные гаджеты горят и взрываются

Гаджеты на колесах – мобильны и очень опасны. На этой неделе житель Ленинградской области оказался в реанимации из-за взрывного характера своего электронного коня. Мужчина решил зарядить электросамокат. Вставил вилку в розетку и оставил на ночь. Рано утром техника заискрилась. Начался пожар. В окнах вылетели стёкла. Огонь моментально охватил всю квартиру. После того, как сотрудники МЧС погасили пламя, остались только чёрные от копоти стены и обломки мебели на полу. Хозяин самоката едва не погиб, сейчас он в больнице.

Любительские кадры из Ленинградской области похожи на сцену из голливудского триллера. Утром 7 апреля из окна на 10-м этаже жилого дома вырывались языки пламени. На подоконнике сидела девушка и молила о помощи. Пострадавшей повезло, пожарные прибыли вовремя и вытащили ее из огненного плена.

Спасенная Ирина позже рассказала: пока она ждала помощи на подоконнике, супруг пытался открыть дверь, чтобы выйти из квартиры. Но замки заклинило. В итоге мужчина с ожогами и отравлением угарным газом попал в реанимацию. Все эти жуткие события произошли из-за обычного электросамоката.

"Зарядная штука начала взрываться. Она состоит из 120 батарей, получается, они начали по очереди взрываться. Это как фейерверк, как в Новый год", – говорит Ирина.

Последствия фейерверка выглядят неважно. Среди обугленных интерьеров квартиры с трудом можно разглядеть тот самый обгоревший электросамокат. По предварительным данным, огонь с него перекинулся на диван, а затем и на другую мебель.

"Выясняется точная причина и очаг возгорания, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – заявила старший помощник руководителя СУ СК России по Ленинградской области Мария Добрынина.

В середине марта в Сочи произошла аналогичная ситуация. Загорелся электросамокат. Соседи вспоминают, что в ту ночь проснулись от громкого звука, было страшно, из горевшей квартиры доносились крики. Жильцы долго не могли выбраться на улицу. Дверь была заблокирована, на окнах стояли решетки. Пожарные не смогли подъехать близко к дому – мешали припаркованные машины. Время ушло на развертывание рукавов. В огне погибли мужчина и его 13-летний сын. Мать сумела выпрыгнуть из окна. Она – единственная, кто выжила в пожаре. Женщина, потерявшая семью, до сих пор в шоке.

Электросамокаты, гироскутеры, сегвеи – все чаще из средства передвижения они превращаются в бомбу замедленного действия. Люди хранят транспорт дома, нередко оставляют заряжаться на ночь и даже не догадываются, что тем самым нарушают элементарные требования безопасности.

"Нельзя заряжать аккумулятор электросамоката вблизи батарей. По возвращении домой тщательно протрите самокат и оставьте его на несколько часов в прихожей. И заряжайте аккумулятор только после нагревания естественным путем до комнатной температуры", – говорит старший инженер 2-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве Роман Балыбердин.

В Московском физико-техническом институте заявляют, все дело в литиевых аккумуляторах. Они облегчают вес самоката, сохраняют его мощность, но при этом делают его более опасным. В лаборатории института о капризах литиевых аккумуляторов знают все. И решают, пожалуй, одну из главных задач: как сделать так, чтобы они не взрывались. Вот одна из разработок: специалисты наносят на фольгу электродную массу. Такая заготовка станет основой инновационного аккумулятора. Пока же большинство устройств, установленных на электронных конях, безопасностью не блещут.

Производители современных гаджетов порой экономят и на зарядном устройстве. Качественный адаптер должен снижать напряжение тока из розетки до безопасных 4,5 вольт.

"Если этот порог перейдён, то электролит внутри элемента начинает разлагаться, повышается внутреннее давление, происходит вскрытие корпуса элемента и дальше как повезёт: взрыв, пожар", – говорит главный конструктор МФТИ Кирилл Жуков.

Владелец магазина сегвеев Алексей Степанов называет еще один недостаток, на который нужно обратить внимание при выборе двухколесного гаджета. Если аккумулятор находится внизу, в него попадает вода, отчего происходит замыкание и может произойти взрыв. Но взрывной характер бывает не только у техники. Её владельцы тоже, порой, не отличаются спокойным нравом.

У современного транспорта появились старые проблемы: лихачи. От них страдают и пешеходы, и водители. С этого года в правилах дорожного движения появилось понятие – средство индивидуальной мобильности. Его владельцы должны ездить не быстрее 20 километров в час, избегать оживленных дорог и включать фары в темное время суток. В ГИБДД заявляют, с нарушителями поможет бороться система распознавания лиц. Для тех, кто выбирает современный мобильный транспорт, скорость, конечно, важна. Иначе зачем вообще нужна такая техника. Компании по прокату электросамокатов решили угодить и клиентам, и инспекторам ГИБДД. Они установили ограничения. Гаджеты стали не такими резвыми – разгоняются до 25 километров в час, зато безопасными.

Чтобы техника служила долго и не навредила своему же хозяину, специалисты советуют хотя бы раз в год перед началом сезона возить электронных коней в сервис. Ведь, как и старшим четырехколесным товарищам, им тоже нужны внимание и уход, которые помогут укротить взрывоопасный нрав.