Вторая волна реновации: детали от Сергея Собянина

Вторая волна реновации в Москве будет "круче и больше", чем первая. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" мэр столицы Сергей Собянин.

Всего в столице определено 500 мест для строительства. Везде идет либо проектирование, либо строительство, чтобы "мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну", рассказал мэр.

По его словам, когда в стартовые дома по программе реновации переселится первая часть горожан, рядом будут снесены старые дома. И на этих площадках будет осуществляться уже вторая волна реновации, которая "будет гораздо круче и больше, чем первая".

Есть очень сложные, чрезвычайно сложные районы, где "не знаешь, куда воткнуть этот стартовый дом", добавил Собянин. "Это кропотливая, штучная работа", – говорит он.

По его словам, в столице сотни случаев, когда граждане сначала выступали против, а теперь, наоборот, высказывают желание участвовать в программе реновации. Однако "законом сделано отсечение", и после проведенного голосования по закону уже нельзя войти в программу реновации, кроме как по суду. Правда, может помочь новый закон о комплексном развитии территории, который пока еще не апробирован.