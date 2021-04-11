Собянин – о генеральной уборке Москвы и второй волне реновации

В Москве началась генеральная уборка. От подъездов жилых домов до Красной площади – моют, красят и ремонтируют. В подземке пошли еще дальше: старейшие электродепо реконструируют и превращают в современные комплексы. Обновление коснулось и стартовых площадок для реновации. О чистом и удобном для жизни городе Сергей Собянин поговорил с телеканалом "Россия 1".

Одно из старейших электродепо московского метрополитена "Сокол" теперь одно из самых современных. Заработал новый пусковой комплекс Замоскворецкой линии. С сегодняшнего дня здесь смогут обслуживать в два раза больше поездов, и это уже 11-й такой завод, построенный и модернизированный за последние годы в столице.

"Мы мало задумываемся, по утрам входя в метро, что за огромная работа стоит за тем, чтобы этот вагончик метро приехал, чтобы был чистый, уютный, продезинфицированный, отремонтированный", – говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сокол" работает с 1938 года. Новый комплекс – только часть модернизации. Дальше- реконструкция старых корпусов. В планах – отремонтировать, переоборудовать и построить еще 6 электродепо в столице.

"У нас метро расширяется гигантскими темпами. Сюда ведут дополнительные тоннели, линии метрополитена подходят, здесь создаются ремонтные заводы, тысячи людей работают на обеспечение функционирования всего комплекса. Поэтому мы за последние годы практически удвоили все ремонтно-эксплуатационные мощности метрополитена", – продолжил мэр.

Но уж куда точно не надо будет ехать на метро, так это в госучреждения за справками и документами. Ведь в каждом районе все можно оформить в нескольких минутах от дома. Еще один, уже шестой по счету, флагманский центр "Мои документы" открылся в Войковском районе. И если раньше для того, чтобы получить любую справку, нужно было стоять в очередях, то теперь все упрощено в разы. И это не предел.

"Задача стоит не только наращивать объемы услуг МФЦ, но и большую часть делать их в электронном виде, чтобы даже в МФЦ не надо было приходить. А в МФЦ делать другие услуги. Сейчас это прививки, возможность пройти первичный медицинский осмотр, оформить какую-то туристическую поездку, банковские услуги. Конечно, мы знаем, что значительная часть населения не пользуется компьютером. Они могут прийти для того, чтобы работники МФЦ помогли им".

В том числе оформить документы на новую квартиру. Полученную, например, по программе реновации. В нее включили 12 новых стартовых площадок. А это больше сорока тысяч людей, которые смогут в ближайшее время переехать из старых пятиэтажек в комфортное жилье. Всего в столице определено пятьсот мест для строительства.

"Везде либо проектирование, либо строительство идет для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить, потом уже переходить во вторую волну. Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома, рядом будут снесены старые дома, и на этих площадках пойдет уже вторая волна, которая будет гораздо круче и больше, чем первая. Есть очень сложные районы, чрезвычайно сложные, куда просто не знаешь, куда воткнуть этот стартовый дом. Это кропотливая, штучная работа".

Есть и такие случаи, когда сначала выступали против, а сейчас наоборот – высказывают желание участвовать в этой программе.

"Сотни таких случаев, сотни. Часть из них даже не участвовала в голосовании, часть участвовала, но приняла отрицательное решение. Сейчас кусают локти, пытаются войти в программу реновации, но, вы знаете, что законом сделано отсечение, после того, как мы провели голосование, по закону уже нельзя входить в программу реновации. Либо по суду нужно проходить такую процедуру, либо по новому закону о комплексном развитии территории, он просто не апробирован".

А прямо сейчас столицу моют, подметают, красят и высаживают в парках деревья. В Москве проходит генеральная уборка.

"Начиная от подъездов, входных групп домов, дверей, газончиков, дорожек, детских спортивных площадок – все это подлежит не только промывке, покраске, но и ремонту. Дальше – автобусные остановки, дороги, магистрали, парки, скверы. Всю эту гигантскую работу надо будет проделать до первого мая, как мы обычно делаем".

Чтобы успеть провести весеннюю уборку, задействуют почти 50 тысяч сотрудников коммунальных служб. На помощь придут и горожане. 24 апреля состоится традиционный общегородской субботник.