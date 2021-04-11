Глава НИЦ Гамалеи оценил ковидный прогноз "СберИндекса"

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поставил под сомнение обоснованность прогнозов "СберИндекса". Согласно им заболеваемость коронавирусом в России резко возрастет в ближайшие дни.

"Такого рода прогнозы похожи на гадание", – отметил ученый.

Ранее эксперты аналитического портала "СберИндекс" на основе математической модели пришли к выводу, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти в два раза – до более 15 тысяч случаев в сутки.

Гинцбург заявил, что не видел ни одной обкатанной математической прогностической модели. И не понимает, откуда у тех, кто составлял прогноз, исходные данные.

Также Гинцбург рассказал о своем мнении по поводу "третьей волны коронавиурса". Ученый считает, что логичнее выделить не волны, а несколько этапов развития пандемии. К примеру, первый этап носит завозной характер инфекции, когда источниками заражения становились международные аэропорты. Гинцбург убежден, что на этом этапе можно было принять еще более энергичные санитарно-эпидемические меры. В частности, "накормить" население "Кагоцелом" и "Полиоксидонием", которые в 1970-80 годы испытывали в основном на призывниках. Эти препараты повышают уровень интерферонов, что снизило бы количество тяжелых случаев заболевания, цитирует эксперта "Интерфакс".