"Уважаемые люди" против ребенка-инвалида

В неприятную историю попала семья из Солнечногорского района. По всем правилам они оформили участок под строительство безопасного дома для своей дочери – девочка страдает редким генетическим заболеванием. Но как только начались работы, в дело вмешались некие "уважаемые люди". В жесткой форме они объяснили родителям ребенка-инвалида, почему на этой земле ничего строить нельзя. Дело дошло до суда. Результат слушания потряс многих.

Решение Солнечногорский городской суд вынес не в пользу Анны Шибиной. Он встал на сторону владельца вот этого кирпичного сооружения. По мнению правосудия, земельный участок, на котором стоит сие произведение архитектуры, Анне был предоставлен незаконно.

"У нас какое-то недоумение. Что мы сделали не так? Чем мы не удались?" – признается Анна Шибина.

Небольшой клочок земли, всего восемь соток, Анна получила на общих основаниях. Вместе с мужем участвовали в торгах, объявленных администрацией Солнечногорска.

"Хотели строить дом однозначно одноэтажный, чтобы никаких ступенек, никаких перепадов. Только все плавно, ровно", – рассказывает Анна.

"Планировали. У нас есть уже проект дома. Он будет вытянутый сюда, на склон. Здесь должна быть веранда, с видом на лес, на закат. Ничего не получилось", – продолжает ее супруг Александр Шибин.

Дом – не прихоть. У их 12-летней дочери Ульяны несовершенный остеогенез. Очень хрупкие кости – падение или даже ушиб приводят к переломам. Дом планировали строить адаптированный для ребенка. Получили все необходимые разрешения и начали готовить площадку.

"Трактор работал. Вышел с соседнего участка мужчина. Так и так, ребята. Здесь живут уважаемые люди, они просто не хотят, чтобы тут кто-либо жил", – говорит Анна Шибина.

А дальше – детектив. На участке, под землей, обнаруживается строение. А у него находится собственник – некий Валерий Гличиянц. Постройку он якобы покупает в 2014 году у агрофирмы ЗАО "Агро плем Искра" как овощехранилище. И вроде все документы есть. Но в каждом – нестыковка.

"Согласно этому договору, основанием приобретения права собственности у правопредшественника ЗАО "Агро плем" фирма "Искра" является постановление 1991-92 годов. Когда ЗАО "Агро плем" фирма "Искра" в принципе не существовала. И на основании этих постановлений невозможно было получить право собственности. Интересным фактом является то, что руководителем, генеральным директором этой компании, является отец нынешнего истца", – разъясняет обстоятельства дела юрист Ангелина Скворцова.

В 2020 году Гличиянц пытается продать постройку. Сделка не состоялась, но договор есть. Покупателем значится Лариса Галаганова. Ее муж Алексей Галаганов – председатель Адвокатской палаты Московской области. По информации журналистов программы "Неделя в городе", именно семья Галагановых крайне заинтересована в том, чтобы эта земля не досталась третьим лицам. Они живут по соседству, вот за этим забором. Именно из этой калитки предупредить об "уважаемых людях" выходил Андрей Павлухин, тоже адвокат. По совпадению, он представляет интересы Гличиянца в суде. Правда, на заседании была его коллега. Общаться с журналистами не захотела.

Корреспонденту удалось дозвониться и до Алексея Галаганова. Тема ему крайне неприятна.

"Никаких комментариев я давать не буду. Всего доброго! До свидания!" – все, что сказал, Галаганов.

Постройка никак не привязана к земле. По факту овощехранилище существует, но где конкретно, не может сказать никто.

"Если забить данные этого овощехранилища в публичную карту, то получается вот такая картинка: где угодно здесь оно может находиться. Это может быть вообще фейк", – не исключает юрист Максим Дранжевский.

Недоумевают и в администрации Солнечногорска.

"В 2020 году, когда непосредственно предоставлялся земельный участок, данный некапитальный объект на нем отсутствовал. Это подтверждается документацией", – отмечает заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Иван Моисеев.

Получается, овощехранилище выросло как кабачок на грядке. И обросло массой документов, а точнее, их копиями. В суд оригиналы сторона истца почему-то не предоставляет.

"Мы все прекрасно понимаем, по каким обстоятельствам оригиналы в дело не представляются", – говорит юрист Ангелина Скворцова.

Все всё понимают. Но в центре этой истории – жизнь и здоровье маленькой девочки с очень непростым заболеванием. За комментариями обращались журналисты "Недели в городе" к детскому омбудсмену Московской области Ксении Мишоновой, но им было отказано. В областную прокуратуру – там тоже не готовы говорить на эту тему. Со своей бедой семья Шибиных осталась один на один. Чтобы построить дом, продали квартиру и сейчас снимают жилье. Пока идут суды, любые работы на участке запрещены.

"Эту боль чувствуем только мы. Противоположная сторона ее не ощущает", – с горечью говорит Анна Шибина.

Сама Ульяна верит: все будет хорошо. Родители продолжат бороться – будут обжаловать решение суда. А программа "Неделя в городе" будет внимательно следить за этой историей.