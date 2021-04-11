Силовики произвели выемку документов в ПАО "Ростелеком"

Сотрудники ФСБ проверяют деятельность ПАО "Ростелеком" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

По информации ТАСС, в воскресенье, 11 апреля, силовики произвели выемку документов в офисе компании.

По версии следствия, связанные с "Ростелекомом" компании выполняли контракты, существенно завышая объем выполненных работ в документах.

При этом значительная часть полученных незаконным путем средств доставалась кураторам из ПАО "Ростелеком", без участия которых подобную схему провернуть было бы невозможно.