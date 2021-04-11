Голикова рассказала о самом сложном периоде пандемии

О самом тяжелом для нее периоде пандемии коронавируса COVID-19 рассказала в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, самым сложным был апрель прошлого года.

Вице-премьер не предполагала, что удастся быстро открыть почти 300 тысяч новых больничных коек.

"Казалось, что мы не успеем. Но мы смогли", – рассказала Татьяна Голикова в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал: Послание Федеральному Собранию, которое Владимир Путин огласит 21 апреля, "так или иначе будет постковидным". Россия, отметил Песков, переносит пандемию легче, чем, например, ее соседи в Европе. При этом нужно выходить из кризиса и не просто компенсировать проседание, которое имело место, а переходить к развитию.