Каким будет Послание президента

Послание Федеральному Собранию, которое президент России огласит 21 апреля, "так или иначе будет постковидным". Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия находится в беспрецедентном, очень ответственном и непростом периоде.

"Это период выхода из ковидного кризиса – при том понимании, что и кризис-то как таковой еще не закончился, мы только на выходе", – пояснил Песков в эксклюзивном интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Россия, отметил Песков, переносит пандемию легче, чем, например, ее соседи в Европе. При этом нужно выходить из кризиса и не просто компенсировать проседание, которое имело место, а переходить к развитию.