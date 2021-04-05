Кремль: президент выступит с Посланием Федеральному Собранию в очном формате

Оглашение Послания президента Федеральному Собранию пройдет полностью в очном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее он назвал дату мероприятия – 21 апреля.

По словам представителя Кремля, остальные детали пока прорабатываются. В частности, не выбрано пока место для выступления – рассматриваются разные варианты. Обо всем будет объявлено в ближайшее время, когда начнется аккредитация для СМИ, пообещал Песков.

Комментировать возможные темы предстоящего послания пресс-секретарь президента отказался.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент предложит перенести отчет правительства на 12 мая из-за совпадения предыдущей даты с выступлением президента.