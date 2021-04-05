Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 апреля

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием Федеральному Собранию в среду, 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал анонсировать темы Послания. "Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в Послании​​​. Мы не будем этого делать сейчас", – сказал он.

Один из журналистов спросил о том, будет ли затронут вопрос об индексации пенсий. "Что касается пенсий работающим пенсионерам, то вы знаете, что правительство активно занималось этой темой", – ответил Песков.

Место оглашения Послания будет объявлено позже, сейчас прорабатываются разные варианты, передает ТАСС. По словам Пескова, аккредитация для журналистов будет открыта в ближайшее время.