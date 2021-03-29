Кремль прокомментировал информацию о дате президентского послания

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать журналистов о дате оглашения Послания Федеральному Собранию.

"Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим", – заявил представитель Кремля на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ предположения о том, когда же может произойти это событие.

Ранее источник во властных структурах рассказал "Интерфаксу", что президент Владимир Путин может обратиться с Посланием Федеральному Собранию 22 апреля.

Ранее сообщалось, что глава государства уже начал подготовку к выступлению. В частности, Дмитрий Песков рассказывал, что при подготовке послания президент будет учитывать и прошедшие протестные акции, и предстоящие парламентские выборы.