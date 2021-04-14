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Послание Федеральному Собранию-2021 2 часа назад

14 апреля 2021 13:56

Президент выступит с Посланием в "Манеже"

Президент России Владимир Путин выступит 21 апреля в 12: 00 с Посланием Федеральному Собранию в центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщил на заседании Совета Федерации первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин. Позже эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Перед мероприятиям сенатором предстоит трижды сдать ПЦР-тест на коронавирус – 16, 19 и 20 апреля. Журналисты также должны будут сдать три отрицательных теста, передает ТАСС.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Послание главы государства Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме. При этом он отмечал, что об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не идет. Также Песков сказал, что Послание готовят в Кремле, а не в "секретном бункере". В этой работе участвуют разные экспертные подразделения.

Темы, которые будут затронуты в Послании, традиционно не анонсируют. Однако в эксклюзивном интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков сказал, что оно принесет много неожиданных новостей.

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