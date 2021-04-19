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Послание Федеральному Собранию-2021 24 минуты назад

19 апреля 2021 21:49

Владимир Путин назвал главные темы своего Послания парламенту

Президент России Путин готовит Послание Федеральному Собранию. 19 апреля он созвал совещание по подготовке Послания. Глава российского государства отметил, что по несколько раз вчера и сегодня общался и с премьером правительства, и с вице-премьерами, с министром российских финансов. Обсуждались важнейшие направления готовящегося Послания – социальная сфера и инфраструктурные проекты.

"Мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу и проекты инфраструктурного развития", – констатировал президент России.

Видеокадры совещания в Ново-Огареве с руководством администрации президента и членами правительства перед ежегодным посланием парламенту показали телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".

Он призвал участников совещания подвести промежуточные итоги обсуждений, чтобы 20 апреля поставить окончательную точку по этим вопросам.

Ежегодное Послание Федеральному Собранию начнется в 12 часов по московскому времени 21 апреля 2021 года. Телеканалы "Россия 1" и "Россия 24" будут вести трансляцию в прямом эфире. Оглашение Послания пройдет в московском Манеже.

С первой половины марта Владимир Путин провел отдельное совещание с руководством российского правительства, посвященное итогам выполнения его прошлогодних посланий. Президент России отметил, что обсуждаемые темы и замечания участников дискуссии важны для него в свете работы над Посланием 2021 года.

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