Матвиенко о Послании президента: это будет обращение "нового времени"

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию сформулирует новую систему координат в "новом времени". Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что Послание президента – это важнейшее политическое и общественное событие, особенно в нынешней непростой мировой ситуации. По словам Матвиенко, в документе будут перечислены основные задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения, передает ТАСС.

Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 апреля. Об этом накануне сообщил Дмитрий Песков. Мероприятие пройдет в очном формате. Место проведения будет объявлено позднее.