Песков: Послание президента не готовится в "секретном бункере"

Послание президента России Владимира Путина правительству не готовится в каком-то "секретном бункере", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, речь главы государства готовят в Кремле, и в этой работе участвуют разные экспертные подразделения.

Строение, который некоторые принимают за тот самый бункер, таковым не является, добавил Песков.

"Напротив Белого дома через реку – это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это как раз Координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале", – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, в этом зале бывает множество экспертов, представителей бизнеса, депутатов.

"Сегодня именно этот Координационный центр посетит глава государства", – отметил официальный представитель Кремля во вторник, 13 апреля.

Послание президента РФ Федеральному Собранию запланировано на 21 апреля. Ранее в эксклюзивном интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков сказал, что оно принесет много неожиданных новостей. По его словам, перед оглашением Послания "рождается объемный материал, объемный текст речи президента". Но чаще всего накануне президент еще "дописывает какие-то абзацы, иногда целые страницы".