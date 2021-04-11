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Москва. Кремль. Путин 1 час назад

11 апреля 2021 13:22

Послание президента принесет много неожиданных новостей


AP Images

Послание президента России Федеральному Собранию 21 апреля наверняка принесет множество неожиданных новостей. Иногда то, что говорит президент, звучит совершенно неожиданно даже для самых высокопоставленных людей в России, подтвердил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И я вам, более того, скажу – чаще всего так и происходит", – сказал Песков в эксклюзивном интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Конечно же, перед оглашением Послания "рождается объемный материал, объемный текст речи президента".

"Но, как правило, в день, предшествующий оглашению Послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы, которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными", – рассказал Песков.

Абзацы, внесенные иногда и вручную – такое, по словам Пескова, "бывает очень часто". Это не значит, что кто-то гонится за сенсационностью: президент также является автором своего Послания, и "до последней минуты, до последней ночи он, естественно, обдумывает" его. И если Владимир Путин считает необходимым, он самостоятельно вносит какие-то корректировки, дополнения прямо по ходу, добавил пресс-секретарь.

Когда есть время, Путин отдает свои правки, чтобы их напечатали и вставили в уже готовый текст.

"Иногда времени нет, и он с одинаковой легкостью пользуется рукописным вариантом", – говорит Песков.

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