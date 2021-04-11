Четверым бандитам, убившим в Англии конкурента, дали пожизненное

По информации полиции Уэст-Мидлендса, четверо убийц 23-летнего Данте Маллингса были признаны виновными.

Убийство произошло в мае 2019, жертва была расстреляна, когда сидела с друзьями в машине.

Позже полицейские, расследуя дело, выяснили, что члены уличной банды кружили по Бирмингему, разыскивая кого-нибудь из конкурирующей группировки, планируя отомстить за ножевое ранение их друга.

Увидев Данте Маллингса в автомобиле, они остановились и расстреляли машину вместе с находившимися в ней людьми, а затем скрылись с места происшествия, о чем свидетельствуют кадры, снятые камерами наблюдения.

Все четверо были задержаны в течение нескольких дней. Детектив Ханна Уайтхаус рассказала, что ни погибший, ни его друзья, не были замешаны в поножовщие, произошедшей накануне, но убийцам это было неважно.

Диор Джексон, Ихсаан Бернард, Омарни Бернар-Сьюэлл и Аюуб Махмуд, молодые люди возрастом от 19 до 24 лет, получили пожизненные сроки заключения. Кто именно из них произвел смертельные выстрелы, суд так и не выяснил.

Погибший от их рук Данте Маллигинс подозревался полицейскими в распространении наркотиков, однако после убийства уголовное дело в его отношении было закрыто.