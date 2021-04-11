Король Абдалла II и принц Хамза вместе появились на публике

Король Иордании Абдалла II, его сводный брат и бывший наследный принц Хамза ибн аль-Хусейн впервые появились на публике после разрешения конфликта, сообщает королевская канцелярия. Уточняется, что сегодня монарх и несколько ближайших родственников посетили могилы иорданских королей по случаю 100-летия государства​​​. В числе прочих в церемонии принял участие и Хамза ибн аль-Хусейн, который ранее заявлял о преследовании со стороны короля и даже сообщал о домашнем аресте.

В начале апреля бывшего наследного принца Хамзу ибн аль-Хусейна обвинили в подготовке госпереворота и подготовке свержения Абдаллы II. После подтверждения Хамзой своей приверженности пути правящей Хашимитской семьи бывший наследный принц находится со своей семьей под личной опекой монарха.