"Альтернатива для Германии" – за выход из ЕС

В Дрездене на федеральном съезде правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) большинством голосов принята резолюция о выходе ФРГ из Евросоюза. За Dexit – германский аналог Brexit – высказались более 550 делегатов.

Они считают необходимым выход Германии из ЕС и "основание нового европейского экономического сообщества, преследующего общие интересы", передает ТАСС. Другие политические партии Германии прошедшее голосование критикуют, а некоторые и вовсе обвиняют AfD в "тупом национализме".

Об этом, например, заявил в "Твиттере" зампред фракции Свободной демократической партии (СвДП) в германском Бундестаге Александер Ламбсдорфф. По его словам, то, что было ясным, теперь стало официальным: AfD хочет выхода страны из Евросоюза. Это было бы "концом ЕС и внутреннего рынка" – самого важного экспортного рынка для Германии. На такое, по его мнению, не способны даже известные лидеры партий национального толка из других стран.