Вплоть до Арктики: проверка российской боеготовности

На селекторном совещании в Национальном центре управления обороной России Сергей Шойгу объявил, что во всех военных округах страны проходит проверка боевой готовности войск: "В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".

Всего на апрель намечены более 4 тысяч учений разного масштаба на 101-м полигоне. Участвуют все виды и рода войск – от Калининграда и Крайнего Севера до Камчатки и Курил.

В Бурятии выполнены электронные пуски ракетных комплексов "Искандер-М". Боевые расчеты ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Западного военного округа отработали на астраханском полигоне Ашулук.

Как раз сейчас в Европе проходят масштабные учения НАТО Defender Europe-2021 ("Защитник Европы-2021"), про которые еще недавно представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прямо заявил, что там отрабатывается "война с Россией". 40 тысяч военных, 20 тысяч единиц вооружения и военной техники. Танки, самолеты, вертолеты, флот. География учений тоже впечатляет: Англия, Германия, Албания, Румыния, Болгария, вся Прибалтика, Польша, Венгрия и другие страны региона. Только США перебросят через Атлантику на маневры 20 тысяч бойцов вместе с техникой.

Первая партия техники – а это более 70 вертолетов, почти 300 грузовые автомобилей и другой спецтехники, а также более сотни контейнеров с грузом – прибыла в греческий порт Александруполис. Ожидается переброска груза со складов Германии. В портах Словении и Хорватии ждут военные грузы из Великобритании. По ходу учений в апреле-мае группировки НАТО будут развернуты в Черном море и на Балтике. И все это под заверения американцев, что учения "не нацелены против России".

И что делать в такой ситуации? Российская армия и флот должны быть готовы. Вплоть до Арктики. Так что проверка боеготовности идет и там.

Крайний Север плотояден. Он готов перекусить тебя острыми челюстями мороза и похоронить под толстым слоем колкого снега. Горизонта нет. Растворен в белом мареве. Ослепительно белый свет лишает тебя зрения. Здесь очень сложно выжить. Эти широты – для самых сильных.

Ветер, пробирающий до костей. Он воет так, что может довести до сумасшествия. И это длится не час, не два, а днями, неделями.

Просто, чтобы было понятно, ветер сейчас только начинается. Мы стоим, прикрытые сугробом. Я делаю шаг влево – и здесь так, будто ты голову высунул из окна автомобиля, который едет на скорости 120 километров в час.

От одного населенного пункта до другого – сотни километров. Некоего просить о помощи. Надежда только на себя. Все – на характере.

Группа спецназа Росгвардии. Марш-бросок. На карте кажется, что задача несложная. Пройти 800 километров, освободить захваченный террористами аэродром и вернуться обратно. В реальности это – ад. И первые ворота – так называемая черная метель.

Советы опытных: встать, разбить лагерь и переждать. Но этот вариант спецназу не подходит. На точке должны быть вовремя. Поэтому, хоть пять километров в час, но все равно вперед. Работают.

Даже в специальных перчатках кончики пальцев уже практически не чувствуешь. С ногами в арктической обуви практически – то же самое. Но это ситуация, когда все равно нужно двигаться вперед, нельзя останавливаться. Мы – туристы, а ребята, которые едут с нами, еще по дороге выполняют боевые задачи. И по прибытии сразу – в бой, едва отдышавшись.

По сценарию учений аэропорт захвачен террористами. Освободить нужно быстро. Спецназ работает с воздуха и земли.

"Сборы проводятся в самых сложнейших условиях, и сегодня условия, можно сказать, идеальные. Нам повезло. На самом деле прыжки выполнялись и в минус 46 градусов, при ветре более 15 метров в секунду. И тот опыт, который мы здесь получили, очень трудно где-то в другом месте получить", – отметил Александр Коровин, начальник парашютного инструкторского отделения.

Парашютисты Росгвардии действительно работали в сложнейших условиях. Выброска на остров Диксон. Впервые в истории. Как и приземление на борт контейнеровоз

Четыре минуты молниеносной атаки, к которой готовились почти два месяца. И бесшумно, с ювелирной точностью спустившиеся на палубу парашютисты. И свалившийся на врага с вертолетов спецназ. И абордажники, буквально взлетавшие по приставным лестницам, на корабль.

В учениях – cпецподразделения Росгвардии со всей России. География – от Грозного до Красноярска и Норильска. Но лучше поименно. Потому что выложились на все сто. Работали группы специального назначения "Кузбас" из Кемерово, "Ермак" из Новосибирска, "Витязь" из Балашихи, "Рысь" из Москвы, "Зенит" из Красноярска, "РУС" из Чечни.

Сибирский округ войск Национальной гвардии принимал коллег. За штурвалами вертолетов – экипажи Новосибирской авиационной эскадрильи. Показали все, на что способны. И главное – потрясающую слаженность. Северный ветер не помеха. Во время тренировок температура опускалась до минус 50. В "день икс" потеплело – 27 градусов мороза.

- Для чего все это делается? Здесь – ничего, кроме медведей…

- Мало ли какой негодяй, преступник задумает какие-то действия противоправные применить. Для этого и проводятся данные учения, чтобы была наработана тактика этих действий наших, – пояснил Геннадий, боец красноярского СОБРа.

Операцию можно смело заносить в учебники. До сегодняшнего дня не было никакой методики по освобождению контейнеровозов такого класса. Теперь приобретен колоссальный опыт. И все замерено на метры и секунды. Теперь каждый шаг, если что-то подобное случится, спецназовцам будет понятен. Не все шло как по маслу. Набито много шишек. Но лучше сейчас, когда террористы не настоящие.

В порту Дудинка, что на Енисее, прошли проверку не только люди, но и техника, и вооружение, и экипировка, и даже специально разработанное для этих широт питание. Прекрасно показали себя вездеходы, прибывшие со спецназом из Чечни. С виду "Чаборз" неказист. Невозможно представить, что он может нестись по льду и снежной целине на скорости 100 километров в час.

Главком Росгвардии Виктор Золотов не по-генеральски, на машине, а пешком по льду – к тем, кто с блеском выполнил поставленную задачу.

"Ребята сработали на высоком профессиональном уровне. Доказали свою подготовленность, профессиональную подготовку и, конечно, показали свой характер. Потому что в условиях низких температур проводить все эти вещи, конечно же, очень сложно. Особенно ночевки в условиях низких температур, без движения, когда за бортом минус 30 градусов, – все это очень тяжело", – отметил Золотов.

А спецназу на снегоходах после освобождения аэропорта на острове Диксон предстоял еще и обратный путь.

Шесть часов утра. Солнце только-только появилось из-за горизонта. Мы уже в пути. Впереди – 870 километров. И это не дорога, а направление. Опять метель. Но на этот раз прогноз пришел заранее. Успели поставить палатку и перекусить.

Наша первая ночевка. Прошли 400 километров, будем разбивать палатку. Каждый здесь выполняет свою задачу. Кто-то занимается топливом, кто-то – разогревом еды, мне поручили помогать ставить палатку.

Подъем – в пять. Обратный путь быстрее. Все на эмоциях. Остается несколько десятков километров. В их крови сейчас ДНК Ермака, Дежнева, Курочкина, Леваневского, Шмидта и Конюхова. Они ощущают себя, если не первооткрывателями, то уж точно покорителями Севера. И одновременно настоящими русские витязями, для которых нет никаких преград.

- Сейчас для всех если не самый важный, то самый торжественный момент.

- Да, за плечами более полутора тысячи километров нашей экспедиции. И до финала осталось буквально 25 километров. Вы знаете, что все спецназовцы суеверные, и раньше времени этого сделать было нельзя. А именно сейчас мы будем устанавливать флаги РФ и Чеченской Республики, – сказал Даниил Мартынов, первый заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии.

Тот самый момент, когда у всех открылось второе дыхание. Хочется буквально подпрыгнуть и бежать к финишу, настолько все были измотаны, но пришли с опережением, с победой. Дошли, улучшив время на несколько часов. На базе в Дудинке – просто взрыв эмоций.

"Ощущения не передать, наверное. Мы пришли к тому, к чему хотели. То есть мы закончили. И закончили на отлично все. Команда самая лучшая. В команде сомнений не было", – отметил Арни Батыров, прапорщик ОМОН.

С чеченским спецназом мы долетели до Грозного. Нужно было видеть лица бойцов, когда через открытую рампу впервые за месяц они вместо заснеженной пустыни увидели зеленую траву. В республике их ждали. Глава Чечни Рамзан Кадыров постоянно следил за передвижением группы по маршруту. Как минимум один раз в день, не важно, где находились, с ним выходили на связь.

- Я каждый день утром, вечером молился, смотрел, наблюдал, – рассказал Кадыров.

- Зачем вам такие ребята?

- Это не мне нужны, а в первую очередь нашему государству. Мы создали базу для подготовки специальных подразделений. И вот эти учения показали, что разные люди из разных подразделений, из разных регионов с нашего государства выполнил такую операцию.

После командировки – никакого отдыха. Уже на следующий день в Российском университете спецназа в Гудермесе – тренировки. Бойцы расслабляться не могут. В любой момент поступит приказ. И тогда они снова совершат невозможное. И как у элитного подразделения у них есть особая привилегия: первыми вступить в бой.