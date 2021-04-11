В Киргизии завершились выборы и референдум

В Киргизии завершено голосование на референдуме по изменению Конституции и местных выборах. Избирательные участки закрылись в 17:00 по московскому времени.

Как сообщил ЦИК Киргизии, порог явки превысил необходимый минимум в 30 процентов. За новый вариант Конституции, по предварительным итогам, проголосовало 79,98 процента избирателей. Общее количество избирателей на референдуме составляет 3,6 миллиона, на местных выборах – 3,3 миллионов.

Новая редакция Конституции вернет в Киргизию президентскую форму правления, введет институт Народного Курултая (Народного Собрания). Количество депутатов парламент сократится с 120 до 90.

Избранный президент Киргизии сможет руководить страной только два срока по пять лет.

Реформа государственного устройства также предполагает создание Конституционного суда Киргизии, пишет "Интерфакс".