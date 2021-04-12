Покончить с хаосом и переворотами: в Киргизии состоялся референдум по Конституции

В Киргизии референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся. В миссиях наблюдателей от СНГ и ШОС заявили, что процедура прошла открыто и легитимно. Свой голос отдали более 30% избирателей.

Один из символов кочевых народов – камча. Это такая плетеная нагайка. С ее помощью управляют лошадью, решают споры и отгоняют злых духов. А еще это статус и символ власти. Власти, которая по итогам референдума в Киргизии сосредоточена в одних руках.

Порядка 80% избирателей проголосовали за переход к президентской форме правления. По новой редакции Основного закона глава государства получает полный контроль над правительством, может самолично назначать и снимать с должности министров, а технические функции премьера переходят к руководителю президентской администрации.

Таким образом действующий глава Киргизии Садыр Жапаров получает полномочия, которых не было ни у одного из его предшественников.

"Сейчас Садыр Жапаров пришел, в карман не кладет, людям помогает", – поясняет гражданка Киргизии.

"Все новое должно помогать. О чем-то же думали, когда ее составляли, – надеется на новую Конституцию еще один участник референдума. – Думаю, учли старые ошибки, поработали над этим".

"Я хочу, чтобы пришли молодые, и чтобы лучше стала жизнь для всех: и для молодых, и для пожилых, и вообще для Кыргызстана", – выражает желание пенсионерка.

А вот функции парламента значительно урезаются, как и его количество депутатов – со 120 до 90. Сам Садыр Жапаров не скрывает: реформа Конституции – его инициатива. Цели благие – покончить с хаосом и бесконечными переворотами, в ходе одного из которых, он и сам пришел к власти. При разработке Основного закона опирались на свой опыт и свою историю.

"Эту Конституцию впервые подготовили мы сами, – признался президент Киргизии Садыр Жапаров. – В этом участвовали и наши аксакалы, наши академики, доктора юридических наук. В открытую обсуждали вместе с народом и вынесли на референдум сегодняшний проект Конституции. Если наш народ поддержит эту Конституцию, мы будем жить по новой Конституции".

В новой киргизской Конституции традициям отводится особое место. Так вводится институт Народного Курултая – собрания аксакалов-старейшин, которые должны уберечь страну от очередного поворота не туда.

А чтобы и соблазнов оступиться было меньше, новый Основной закон запрещает в республике СМИ и мероприятия, противоречащие нравственным ценностям и традициям киргизского народа.