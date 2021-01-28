Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии

В Киргизии вступил в должность президента Садыр Жапаров. Церемония прошла в здании государственной филармонии в Бишкеке. В качестве гостей на ней присутствовал генсек ОДКБ Станислав Зась, также были приглашены бывшие лидеры республики, спикеры парламента и участвовавшие в выборах президента кандидаты, передает телеканал "Россия 24".

Жапарову вручили нагрудный знак главы государства, штандарт и удостоверение.

"Вступая в должность президента Киргизии, клянусь служить народу страны", – произнес он слова президентской присяги. Во время церемонии прогремел оружейный салют.

Обращаясь к собравшимся, новый президент Киргизии также поблагодарил Россию за помощь в выходе из политического кризиса.

Досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране – президентскую или парламентскую – состоялись в Киргизии 10 января. По данным ЦИК, Садыр Жапаров набрал более 79% голосов. Всего на пост главы государства претендовали 17 кандидатов.