Немецкий "пиар-ход" вызвал сожаление у французского госсекретаря

"Пиар-ходом", вызывающим сожаление, назвал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявление Берлина о планах покупки российской вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось о начале переговоров Германии и России о закупке "Спутника V".

По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, необходимым условием для закупки российской вакцины будет ее одобрение Европейским агентством по лекарственным средствам, а также то, будет ли возможна ее поставка в ближайшие несколько месяцев. Об этом, передает Reuters, германский министр сообщил на пресс-конференции. По его словам, после заявления Еврокомиссии об отказе заключать контракты на приобретение российской вакцины Германия намерена "говорить с Россией на двусторонней основе".

Reuters: Germany has started talks for Sputnik V vaccine – health minister.

����https://t.co/lM75N2x5YV — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 9, 2021

По словам Клемана Бона, в Германии начинается предвыборная кампания в Бундестаг, и поэтому там "много агитации". Канцлер Германии Ангела Меркель, отметил французский госсекретарь, придерживается общеевропейского подхода. Саму возможность использования российской вакцины только из-за ее происхождения сам Бон исключать не стал, передает ТАСС: по словам чиновника, это "было бы глупо".

Власти Баварии 7 апреля заявили о планах как можно скорее начать закупки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС и заключили меморандум о намерениях с РФПИ о возможном импорте и производстве препарата. Заявление Шпана о готовности начать двусторонние переговоры с Россией приветствовали премьер-министры и некоторых других федеральных земель Германии.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 миллиарда человек. Более 30 государств уже начали массовую вакцинацию российским препаратом.