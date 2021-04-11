Никита Гусев подписал контракт с "Флоридой"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" подписал контракт с российским нападающим Никитой Гусевым. Соглашение с экс-хоккеистом "Нью-Джерси Дэвилз" рассчитано до конца нынешнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба "пантер".

Напомним, что ранее "дьяволы" выставили Гусева на драфт отказов. Однако ни один из клубов НХЛ не забрал игрока себе. Позже 28-летний россиянин стал свободным агентом.

В текущем сезоне Гусев провел 20 матчей в регулярном чемпионате, забив в них две шайбы и сделав три результативные передачи.