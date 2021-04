"Тампа" переиграла "Флориду", у Василевского голевой пас и 36 сэйвов

"Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду домашней "Амали-Арены" обыграла команду "Флорида Пантерз" в овертайме – 3:2.

Хозяева льда дважды по ходу встречи уступали в счете. У победителей голами отметились Алекс Киллорн (34-я минута), Росс Колтон и Виктор Хедман (61), а у гостей шайбы забросили Патрик Хернквист (16) и Энтони Дюклер (48).

Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по своим воротам, отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи.

