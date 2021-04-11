Озвучено пророчество отца Агафьи Лыковой

Отшельница Агафья Лыкова отказалась ехать в Москву, поскольку отец ей предрек скорую гибель вдали от родных мест. Об этом рассказал предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

По его словам, все родные Агафьи умерли 40 лет назад. Хотя дом в Хакасии ей построил миллиардер Олег Дерипаска, жить одной тяжело, но ехать даже в старообрядческий центр Лыкова отказывается. Митрополит отметил мудрость Карпа Лыкова, который бежал в Сибирь из-за гонений на веру в 1930-х и указал, что отшельница живет той жизнью, которой должны жить все христиане: в трудах и молитве, передает РИА Новости..

Агафья Лыкова – последняя из семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Агафье исполнилось 76 лет, она до сих пор живет в тайге.