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День космонавтики 17 минут назад

12 апреля 2021 06:43

Военная академия РВСН показала уникальные образцы космических аппаратов

Военная академия РВСН имени Петра Великого подготовила выставку в честь Дня космонавтики, сообщает телеканал "Россия 24".

В лучшем политехническом вузе страны представили десятки образцов космических аппаратов. Они доступны будущим ракетчикам, но на видео широкой публике многие модели демонстрируются впервые.

Среди экспонатов – подлинный макет, который использовали при подготовке к первому полету искусственного спутника, спускаемый аппарат космического корабля "Союз-21", первый образец семейства космических аппаратов "Молния-1". Практически все узлы и механизмы действующие.

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