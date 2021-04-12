НХЛ. "Колорадо" Ничушкина одолело "уток" из Анахайма

Игра между "утками" из Анахайма и "лавинами Колорадо", завершающая очередной день в Национальной хоккейной лиге, получилась весьма упорной, несмотря на счет 4:1 в пользу гостей. До 54-й минуты игры интрига в матче сохранялась.

"Колорадо" быстро открыл счет – Бураковский использовал пас российского легионера Ничушкина. А когда в середине второго периода Ландескуг сделал счет 2:0, "утки" бросились в погоню и начали оказывать давление на ворота соперника. Правда, забить они смогли лишь за 8 минут до конца: отличился Дрисдейл. Хозяева очень хотели сравнять счет и в порыве атак пропустили два удара от Грейвза и Маккиннона.