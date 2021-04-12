Фанаты "Валенсии" не оценили возвращения Черышева после травмы

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы икроножной мышцы был вынужден пропустить весь февраль и март. Его возвращение в основной состав "летучих мышей" не вызвало восторга у болельщиков клуба.

В 30-м туре чемпионата Испании "Валенсия" на стадионе "Месталья" принимала "Реал Сосьедад" и едва добилась ничьей – 2:2. 30-летний Черышев неделю назад появился на поле после травмы в матче с "Кадисом" (2:1), а против соперников из Сан-Себастьяна впервые за два месяца вернулся в стартовый состав.

Единственным достижением россиянина в этом матче стал заработанный им пенальти, который, впрочем, его партнер Карлос Солер умудрился "запороть", послав мяч мимо ворот "Реала Сосьедад". В остальном Черышев не блистал, за что подвергся мощной обструкции фанатов, которые были недовольны и им, и его некоторыми одноклубниками, и вообще счетом домашнего матча.

Черышеву припомнили, что тренер Хави Грасия решил убрать его с поля по ходу встречи, и в оставшиеся полчаса "летучие мыши" проигрывая 1:2 смогли уйти от поражения благодаря голу Паулисты. Настроение у болельщиков "Валенсии" такое, что 30-летнему россиянину намекают, чтобы он уступил место более молодым и мобильным партнерам.