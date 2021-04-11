"Валенсия" Черышева вырвала ничью в игре с "Реал Сосьедадом"

В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" на поле домашнего стадиона "Месталья" сыграла вничью с командой "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна – 2:2.

"Летучие мыши" по ходу встречи уступали в счете 0:2. У гостей голами отметились Андер Гевара (33-я минута) и Александер Исак (45), а у хозяев поля мячи забили Даниэль Васс (60, пен.) и Габриэл Паулиста (73).

Российский полузащитник "оранжевых" Денис Черышев вышел на игру в стартовом составе, отыграл 64 минуты и был заменен, вместо него на поле появился 18-летний американец Юнус Мусах.

Подопечные Хави Грасии доигрывали в меньшинстве – Макси Гомес на 80-й минуте получил вторую желтую карточку и отправился досматривать матч в подтрибунное помещение. Отметим, что "летучие мыши" могли открыть счет в игре уже на 29-й минуте, однако Карлос Солер не реализовал пенальти.

"Реал Сосьедад" с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Валенсия" расположилась на 13-й строчке, имея в активе 34 балла.