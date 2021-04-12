ЕГЭ-2021 пройдет по единому для всей страны расписанию

Единый государственный экзамен в этом году планируется провести по единому расписанию по всей России, исключений для регионов, где фиксируется рост числа заболевших коронавирусом, не будет.

Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора, отметив, что экзамены организуют, учитывая все меры эпидембезопасности.

Как заявил ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев, о переносе сроков сдачи ЕГЭ из-за коронавируса на более поздние даты в 2021 году пока речи нет.

В этом году ЕГЭ сдают только выпускники, собирающиеся поступать в вузы.

Ранее замдиректора Федерального института педагогических измерений Ольга Котова заявила, что школьники в этом году будут сдавать ЕГЭ без нововведений. Усовершенствования экзамена намечены на 2022 год.

Как сообщалось, за сутки число новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 833. Накануне в столице было выявлено 2 090 случаев.