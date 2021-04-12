Суд приговорил нижнекамца к 12 годам колонии за переписку с несовершеннолетней

В Нижнекамске суд вынес приговор 22-летнему молодому человеку, которого обвиняли в интимной переписке с несовершеннолетней. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

По данным следствия, в прошлом году подсудимый общался с девочкой, не достигшей 18-летнего возраста. В ходе переписки он начал требовать у неё фотографии интимного характера. При этом молодой человек угрожал применить к девочке сексуальное насилие.

Свою вину обвиняемый признал частично. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Молодой человек был приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.