Пенсионер осужден на 10 лет за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

Нижегородский пенсионер, насиловавший девочку-подростка, отправится в колонию на 10 лет. 64-летнего мужчину суд признал виновным по статье "неоднократное изнасилование несовершеннолетней, повлекшее тяжкие последствия". Так же осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей.

Согласно материалам следствия, на протяжении длительного времени сожитель матери девочки совершал насильственные действия в отношении падчерицы. Мужчина запугивал подростка, чтобы она никому не рассказывала об этом, а то с ней не будут дружить.

Несовершеннолетняя жертва забеременела от сожителя матери, сообщает ГТРК "Нижний Новгород", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного процесса обвиняемый утверждал, что связь была обоюдной, поэтому он не виноват. Тем не менее, судья вынес обвинительный приговор. Мужчина получил 10 лет колонии строгого режима.