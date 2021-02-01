Череповчанин отправится в колонию на 5 лет за домогательство к 9-летней дочери

В Вологодской области суд вынес приговор жителю Череповца за домогательство к 9-летней дочери. В полицию обратилась супруга, когда ей стало известно о преступлении. Мужчина был арестован. На днях ему вынесен приговор.

ЧП произошло в августе 2020 года. 40-летний отец, находясь в квартире с малолетней дочерью, употреблял спиртные напитки. Потеряв контроль, он совершил над ребенком действия сексуального характера. Об этом вскоре стало известно маме, которая решила обратиться в правоохранительные органы. Следователи доказали факты домогательства.

Позже мужчину заключили под стражу, и возбудили уголовное дело, сообщает ГТРК "Вологда", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Решением суда педофила отправят в колонию строгого режима на пять лет с последующим ограничением свободы еще на год.

Напомним, аналогичное преступление произошло в городе Сокол Вологодской области осенью. Педофил старался скрыть факт домогательства к 10-летней девочке, запугивая ее. Однако об этом узнала бабушка, которая написала заявление в полицию.