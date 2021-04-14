В Ярославле педофила, издевавшегося над собственной дочерью, осудили

42-летний житель Ярославля признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении собственной дочери. Выяснилось, что на момент совершения преступлений ребёнку не было 14 лет. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В суде удалось установить, что в течение пяти лет, с 2010 по 2015 год, мужчина издевался над собственной дочерью в квартире, где и проживала семья.

"Преступление было раскрыто следователями и сотрудниками уголовного розыска, получены неопровержимые доказательства причастности лица", – заметили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Подсудимый был приговорен к лишению свободы сроком на 16 лет. Отбывать он их будет в колонии строгого режима.