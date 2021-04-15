Боялась отца: амурчанин задержан по подозрению в растлении дочери

На Амуре жительница Серышевского района спустя несколько лет рассказала о домогательствах отца. Об этом сообщает ГТРК "Амур" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Следственный комитет начал проводить проверку после заявления девушки на одном из федеральных каналов в прямом эфире. 44-летний мужчина дал признательные показания, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Мужчина находится под стражей. Известно, что девушка не рассказывала о произошедшем, потому что боялась родителя.