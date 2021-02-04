Благовещенец, подозреваемый в приставании к ребенку, дал показания

Управление МВД по Амурской области прокомментировало резонансное происшествие рядом со школой №17 в городе Благовещенске. Как передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", мать обвинила таксиста в приставании к своей 8-летней дочери. Мужчина дал показания.

Выяснилось, что в день происшествия таксист поехал выполнять очередной заказ. Нужно было подвести ребенка, но его пол при оформлении указан не был. Водитель подъехал к назначенному адресу и пригласил девочку, стоявшую на улице, сесть в автомобиль.

То, что случилось дальше, попало на камеры наружного наблюдения. Видно, что внезапно ребенок убегает от иномарки. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям. В результате мать сообщила в СМИ, что водитель предложил дочери покататься и пытался заманить ее в автомобиль конфетой.

"Проведены оперативно-розыскные мероприятия, изучены записи камер наружного видеонаблюдения. После установления личности владельца автомобиля сотрудники ДПС ГИБДД задержали его в районе улицы Калинина. Мужчина 1992 года рождения был доставлен в отдел полиции", — рассказали в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

В итоге факты правонарушения не получили подтверждения. Водитель выполнил заказ: ребенок, которому родители вызвали такси, сел в машину. После завершения расследования мужчину отпустили.