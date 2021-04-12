Нужно ли принимать витамин D летом – мнение врача

С начала пандемии коронавирусной инфекции ученые во всем мире пытаются выяснить, влияют ли некоторые витамины и микроэлементы на риск заражения, тяжесть течения и даже на летальный исход при COVID-19. Одной из самых обсуждаемых тем является уровень витамина D. В программу "О самом главном" обратилась Ирина Шестопалова из Иванова. Не так давно она сдала анализы, которые показали дефицит витамина D. Кроме того, женщину стали беспокоить и другие симптомы: сухость кожи, плохой сон, усталость и мышечные боли. Она просит совета экспертов: действительно ли витамин D помогает защититься от коронавируса, и что делать, если уровень витамина D низкий?

Симптомы дефицита витамина D:

Частые простуды;

Снижение концентрации внимания;

Раздражительность;

Ухудшение состояния волос, ногтей и кожи;

Боли в костях и мышцах.

К этим симптомам врач-диетолог, эндокринолог Елена Островская добавляет еще один – повышенная потливость, особенно в районе затылка.

Правда или миф?

Прием витамина D снижает риск развития остеопороза. Абсолютная правда, поскольку витамин D способствует всасыванию кальция в кишечнике и проникновению кальция в кости.

Витамин D снижает риск развития онкологических заболеваний. Правда: в результате масштабных исследований, в которых участвовали более 25 тысяч человек старше 55 лет, выяснилось, что у людей с достаточным уровнем витамина D меньше рисков развития рака.

Дефицит витамина D повышает риск заражения COVID-19. Миф: при нехватке витамина D снижается иммунитет, в целом, и человек становится восприимчивым к любым вирусным заболеваниям. При этом заражение именно коронавирусом не становится выше, а вот течение болезни может быть гораздо тяжелее.

По утверждению специалиста, уровень витамина D должен быть не ниже 30 нг/мл, а для поддержки работы иммунной системы необходимо 50-60 нг/мл. Летом повысить его естественным путем можно, только если находиться на открытом солнце ежедневно и в определенное время суток. В противном случае нужно продолжать принимать лечебные или поддерживающие дозировки – в зависимости от рекомендаций врача.

Отметим также, что витамин D синтезируется не только на солнце, но и при употреблении определенных продуктов питания. В частности, лидерами по его содержанию являются: печень трески, жирная морская рыба, лосось, сельдь и яичные желтки.

Важно:

Перед тем как принимать решение о приеме витамина D, нужно сдать анализ, по результатам которого специалист посоветует дозировку, которая позволит быстро компенсировать его нехватку.