Наследство с обременением: как избежать долговой ямы

Если соглашаешься на наследство, будь готов вместе с имуществом принять и долги. Звучит, в общем-то, разумно, если бы не одно "но": наследство получают спустя 6 месяцев, таков закон, а вот долги по кредитам обрастают штрафами сразу.

"Практика действительно показывает, что банки, может быть, не всегда вовремя осведомленные, а иногда и осведомленные продолжают начислять проценты, выставляют определенные штрафные санкции, предусмотренные договором", – говорит член комиссии по информационному обеспечению нотариальной деятельности Московской городской нотариальной палаты Иван Кузнецов.

Если нет страховки, которая может погасить кредит, спустя полгода на плечи наследника ложится накопившаяся сумма основного долга, проценты и неустойка – штраф или пени в зависимости от условий договора. Некоторые банки и вовсе их суммируют.

Сегодня банки сами решают, замораживать кредит или нет. Закон это не регулирует. У наследника есть два пути: первый – попытаться договориться с банком, предоставить свидетельство о смерти заемщика и попросить отменить штрафные санкции. Если кредитор не пошел навстречу, следует обращаться в суд.

Есть и еще один вариант – оплачивать кредит сразу, добровольно, не дожидаясь вступления в наследство. Ни пеней, ни штрафов, но есть свои риски.

"Может возникнуть риск появления других наследников. Или наличие какого-то завещания, которое тоже может оставить бывший заемщик и по которому будут совсем другие условия", – говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Например, доля имущества, перешедшего в наследство, и его итоговая стоимость будет меньше той суммы, что человек уже отдал банку. И пока все условия задачи – и количество наследников и то, как между ними распределяется имущество, – неизвестны, заранее оплачивать долги эксперты не советуют. Решать проблему в первую очередь нужно на законодательном уровне.

"Я бы, конечно, предложил ввести такой мораторий на пени, штрафы и проценты по кредитам умерших людей с тем, чтобы наследники продолжили уплату этих кредитов уже через полгода. Это не нанесет какого-то серьезного финансового ущерба банкам", – считает первый зампредседателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Пока такие кредитные каникулы не будут прописаны рукой закона, невольным должникам придется самим договариваться с банками, тщательно просчитывать все риски и доказывать свою правоту в суде.