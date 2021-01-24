Наследство с неприятным сюрпризом

Десятки москвичей, вступая в право наследства, становятся должниками. Ведь многие из нас не в курсе, что вместе с наследством мы автоматически берем на себя ответственность по кредитам, о существовании которых зачастую даже не подозреваем.

В прошлом году у москвички Анны умерла мама. Спустя шесть месяцев дочь вступила в наследство, получила долю в квартире и...долги.

"У мамы после смерти остался кредит в банке на очень большую сумму", — рассказывает она. Отказаться платить по кредиту Анна уже не может. А сумма растет каждый день — к процентам прибавляются все новые пени и штрафы за просрочку. "У меня ребенку только что исполнилось три года, я ищу работу, денег на оплату кредита нет", — поясняет наследница.

Принимая наследство умершего человека, принимаешь и его обязательства. И нередко родственники оставляют своим близким долги, о которых те даже не догадывались.

"И пока наследник вступает в наследство, он уже оказывается и без своего наследуемого имущества, и без того имущества, которым он владел до того, как вступил в наследство. Потому что сумма долгов оказывается такой большой", — комментирует ситуацию адвокат Оксана Филачева.

И если заранее можно проверить: брал ли умерший кредиты в банке, то единой базы по микрозаймам вообще не существует.

"Банки и микрофинансовые организации очень охотно кредитуют пенсионеров, потому что пенсионеры более ответственные плательщики и всегда имеют постоянный источник дохода в виде пенсии. Практика показывает, что на момент смерти у пенсионера иногда оказывается несколько десятков неоплаченных кредитов", — делится своим опытом юрист Глеб Подъяблонский.

Актер Сергей Фролов так потерял квартиру, оставшуюся от матери, долг оказался настолько большим, что пришлось продать жилье:

"Были кредиты на какие-то телефоны, на какие-то плазмы, по мелочи. Моя квартира уже выставлена на торги, и они вот-вот случатся".

Но даже если предупрежден – еще не значит, что спасен. Москвич Егор Дмитриев знал, что у отца после смерти остался кредит на два миллиона рублей. Не переживал, ведь, долг был застрахован: "Я прочитал все договоры, пошел в банк, банк меня направил в страховую компанию, страховая компания меня направила на "горячую линию" банка". А банк ждать не стал и продал долг коллекторам. Те сообщили, что разбираться не будут и скоро придут за деньгами.

Должниками поневоле становятся даже несовершеннолетние. Мама Насти и Саши из Самарской области много лет не платила за квартиру. А когда умерла, коммунальщики потребовали от девочек пяти и восьми лет выплатить долг, около 100 тысяч рублей за горячую воду, содержание и ремонт жилья. И этим дело не закончилось. Вскоре выяснилось, что умершая еще и задолжала 2 миллиона банку, который тоже стал настаивать на выплате. Долги детей перевели на приемных родителей. Но, к счастью, эта история закончилась хорошо. Вмешалось управление соцзащиты, общественные организации и после долгих разбирательств банк все же согласился отозвать претензии.

Руководитель общественной организации помощи детям-сиротам "Домик детства" Антон Рубин рассказал о ситуации: "Сейчас девочки находятся в периоде адаптации. Они жили в нечеловеческих условиях, а сейчас узнают, что такое есть вилкой и ложкой, как выглядят буквы алфавита, они, к сожалению, имеют педагогическую и социальную запущенность и в это сейчас должны вкладываться родители, а не в то, чтобы решить вопрос их долгов".

Юристы напоминают – наследники обязаны выплачивать за умершими все банковские кредиты, налоги, долги перед физическими лицами и за коммунальные услуги, а вместе с ними – пени, штрафы и неустойки. Поэтому, советуют хорошо подумать – принимать ли наследство. И если да, то как минимум, проверить данные умершего на сайтах районных судов – там можно увидеть претензии банков, микрофинансовых организаций и частных лиц. Другое дело, что, потеряв близкого человека, многие не задумываются о таких вещах, и наследство оказывается непосильным бременем.